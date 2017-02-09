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Общество

Митинг проходит у здания Таласского облсуда

Жители села Кок-Сай Кара-Бууринского района митингуют у здания Таласского областного суда. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона.

По их данным, люди требуют справедливого решения и заключения под стражу жителя села Кок-Сай Султаналиева. «В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 104 УК КР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас он находится под домашним арестом. Сегодня должны были выдать санкцию по возбужденному делу. Люди ждут решения суда, не расходятся», — сообщили в УВД.

На месте все спокойно. Милиция обеспечивает общественный порядок и безопасность граждан.

Ранее в СМИ сообщали, что у одного из сельчан незаконно отобрали земельный участок и избили его сыновей.
Ссылка: http://www.24kg.org/obschestvo/44677/
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