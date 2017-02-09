В ближайшее время погасят задолженность по заработной плате работникам, задействованным в реконструкции автомобильной дороги Балыкчи — Чолпон-Ата — Корумду. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

По ее данным, задержка произошла потому, что между заказчиком в лице департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог и компанией «Лонг Хай» уточнялась дебиторская и кредиторская задолженность, и это позволило определить объем выполненных работ. В соответствии с расчетами заказчик должен компании «Лонг Хай».

Заказчик направил в Министерство финансов заявку на получение средств на зарплату работникам, а также для погашения налоговых начислений.

К 1 августа 2016 года работы выполнены на 33 процента от контрактного объема по данному участку, а в целом по проекту фактическое выполнение по состоянию на 10 декабря 2016-го составляет 21,3 процента.

Департамент дорожного хозяйства провел инвентаризацию, уточнил объем и качество выполненных компанией работ. На сегодня составлен график работ на 2017 год.

Напомним, около сотни рабочих компании вышли на митинг. Главное требование: выплатить зарплату за три месяца.