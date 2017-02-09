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Общество

Крушение «Боинга». Еще одной семье нужен дом

Еще одной семье, проживающей в поселке Дачи СУ, где 16 января 2017 года разбился транспортный «Боинг-747», нужен дом или участок.

Как рассказал ИА «24.kg»глава семейства Мирлан Токоев, дом они купили в 2009 году за $15 тысяч. На участок есть только дачная книга. Красной книги нет.

«Но так все живут. Дачные участки выданы в 1985 году. В то время аэропорта там не было. Мы обращались в 2015 году в Госрегистр. Красную книгу нам не дали. В 2002 году была перерегистрация, но в то время в доме никто не жил, и никто не зарегистрировал его», — рассказал Мирлан Токоев.

«В результате крушения самолет снес все соседние дома, а наш чудом уцелел, но поврежден летний душ, поцарапана машина (бампер, переднее и заднее крылья, боковое зеркало). Обломки попали и в крышу дома. Пошли трещины, они свежие, не старые. Два-три года назад мы делали ремонт. Дом из красного кирпича, качественный, а не саманный, как у других. Крыша была монолитной, а теперь провисла», — добавил Мирлан Токоев.

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«Приходили представители МЧС, сказали, что комиссия зафиксирует все повреждения. Но до сих пор комиссии нет. Мы с первого дня никуда не уезжали. Хотели закрыть дыру в крыше, но соседи сказали, чтобы не трогали: компенсацию не выплатят», — отметил мужчина.

Мирлан Токоев работает в аэропорту в багажном отделе. В настоящее время проходит лечение в Республиканском центре психического здоровья. Супруга тоже работала в аэропорту, сейчас в декретном отпуске. В семье трое детей, два ученика — седьмого и восьмого класса, младшему 1,5 года.

«Дети беспокойны, до сих пор пьют успокаивающее», — посетовал многодетный отец.

На вопрос, насколько велика необходимость просить новый дом, когда повреждено всего два листа перекрытия, Мирлан Токоев ответил: «Нас не волнует этот лист. Нам надо оттуда переехать. Говорят, аэропорт будет ставить бетонную стену, а наш дом как раз в том месте стоит. Что теперь с ним будет, непонятно, за стеной останется или нас огородят. Пока никто ничего не говорит».

«Красный Полумесяц предлагал предоставить временное жилье, чтобы справиться с депрессией. Мы согласились. Но с тех пор к нам никто не подошел. Компенсаций тоже не обещают. Мы просим, чтобы нам помогли», — говорит глава семьи.

Просим отселить нас, чтобы дали квартиру, дом или земельный участок в другом, безопасном месте, ближе к столице.

Мирлан Токоев

В результате крушения «Боинга-7472» погибло 35 граждан Кыргызстана. 26 домов не пригодны для жилья. Одиннадцать семей обеспечили временным жильем за счет государства, им сняли благоустроенные квартиры в Бишкеке и Чуйской области.

Узнав об этом, другие дачники тоже стали требовать жилье. «Я требую квартиру. Другим же дали, и я такие же условия хочу! Соседей моих переселили в благоустроенную квартиру в пятом микрорайоне», — заявил ранее Аят Айдаров.

На спецсчет МЧС поступило около $1 миллиона для помощи пострадавшим.
Ссылка: http://www.24kg.org/obschestvo/44659/
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