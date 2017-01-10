Тендер на закупку нагрудных значков для депутатов местных кенешей Кыргызстана отменили

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Межведомственная комиссия по тендерам предложила Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов отменить тендер на закупку нагрудных значков для депутатов местных кенешей.
Член ЦИК, председатель тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев сообщил ИА «24.kg», чтомежведкомиссия посчитала необходимым отменить результаты торгов из-за разницы в
Тендер выиграло ОсОО «Медальер», предложившее значки по 380 сомов за штуку. Когда межведомственная комиссия предложила отменить итоги торгов, фирма подала в суд.
«Нужно дождаться решения суда. Согласно закону о госзакупках, пока его не будет, заключение межведомственной комиссии в силу не вступит», - сказал Кайрат Осмоналиев.
По его словам, комиссия не могла объявить победителем и другого претендента, который предложил цену в 75 сомов за значок, из-за того что у фирмы нет актов проведенных работ. К тому же среди представленных трех образцов значков два сделаны не из латуни.
Всего заявки на тендер поступили от 12 участников.
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