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«Агент 024»: Москвич спасается от холода в России, купаясь в Иссык-Куле

10/01/17 16:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Житель Москвы спасается от российских холодов в Иссык-Куле. Видео его сегодняшнего заплыва на WhatsApp ИА «24.kg» прислали читатели.

 

Они сообщили, что москвич Алексей приехал навестить родственников в Кыргызстане, посетить теплые источники, а по пути не удержался и искупался в озере.

 

 

Напомним, рекордные морозы охватили практически всю Россию. Температура до -40 градусов ожидается в ближайшие дни в Хабаровском крае и Нижегородской области, до –45 - в Пермской области.

 

В аэропорту Екатеринбурга каждый самолет перед вылетом согревают специальные теплогенераторы.

 

«Аномальные морозы в ряде регионов Центральной России стали причиной для продления зимних каникул у школьников», - сообщили российские СМИ.

 

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312-024.

URL: http://_/obschestvo/42956/

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