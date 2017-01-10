Управделами президента Кыргызстана потратит на резиновые перчатки 180 тысяч сомов

Департамент государственных зданий управления делами президента Кыргызстана объявил тендер на закупку моющих средств на 1,7 миллиона сомов. Информация размещена на портале госзакупок.

Отмечается, что на тряпки выделено 265,2 тысячи сомов, на средство для чистки унитазов – 340 тысяч, на резиновые перчатки – 180 тысяч.

Департамент намерен купить 250 совков на 13,7 тысячи сомов, 170 швабр на 22,1 тысячи, 3 тысячи упаковок туалетной бумаги на 36 тысяч сомов.