Сегодня в рубрике «Официально»

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Окмотпресс: Подписаны распоряжения, постановления:
- о назначении Айбека Кадыралиева председателем Государственной финансовой разведки;
- об освобождении Замирбека Осмонова от должности председателя Государственной налоговой службы;
- о назначении Замирбека Осмонова председателем ГСБЭП;
- о внесении изменения в постановление о предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики;
- о Государственном агентстве по управлению бюджетными кредитами;
- о внесении дополнений и изменений в некоторые решения правительства.
URL: http://_/obschestvo/42950/