Сегодня в рубрике «Официально»

Окмотпресс: Подписаны распоряжения, постановления:

- о назначении Айбека Кадыралиева председателем Государственной финансовой разведки;

- об освобождении Замирбека Осмонова от должности председателя Государственной налоговой службы;

- о назначении Замирбека Осмонова председателем ГСБЭП;

- о внесении изменения в постановление о предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики;

- о Государственном агентстве по управлению бюджетными кредитами;

- о внесении дополнений и изменений в некоторые решения правительства.