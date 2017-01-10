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11 января: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

10/01/17 17:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

 

В Бишкеке:

 

  • 9.30-17.00 - улицы Исакеева, Жетиген, Октябрьская в жилмассиве «Кара-Джигач»;
  • 9.00-15.00 - квадрат, ограниченный улицами Ибраимова, Гоголя, Московской, Боконбаева;
  • 11.00-15.00 - улицы Нурекская, Криворожская, Бухарская, переулок Калымский;
  • 14.00-17.00 - улицы Васильева, Маяковского, Щербакова, Элебесова, Фирсова;
  • 9.00-17.00 - проспект Чуй, 259;
  • Улицы Республиканская, Трудовая, Максата, Кудрука, Брянская, Коммунаров, Фестивальная, Победы, Энтузиастов, переулок Сахалинский;
  • жилмассив «Колмо»;
  • улицы Огуз-Ата, Курманджан датки в жилмассиве «Ак-Орго», улицы Джунусалиева, Грибоедова, Репина, Хоперская.

В Чуйской области:

 

  • 9.00-17.00 – села Кара-Джигач, Бек-Тоо;
  • село Лебединовка (улицы Садовая, Мичурина, проспект Победы, улицы Маяковского, М.Горького, БЧК, Лермонтова, Восточная, Набережная);
  • село Сокулук (улицы Токтогула, Советская, Калинина, Ленина, Мичурина, Белинского, Черемушки);
  • села Джаны-Джер, Нижнечуйское;
  • село Беловодское (улицы Кирова, Крупской, Фрунзе, Советская, Украинская, Восточная, переулок Садовый);
  • село Новониколаевка (улицы Пушкина, Кирова, Энгельса, Западная, Московская, Новосельская, 50 лет Киргизии, Новосадовая, Пионерская, Октябрьская, Школьная);
  • город Кара-Балта (квартал «40 лет Киргизии», №№ 14-17, 25, 26).

URL: http://_/obschestvo/42940/

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