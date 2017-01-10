11 января: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет 10/01/17 17:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».
В Бишкеке:
- 9.30-17.00 - улицы Исакеева, Жетиген, Октябрьская в жилмассиве «Кара-Джигач»;
- 9.00-15.00 - квадрат, ограниченный улицами Ибраимова, Гоголя, Московской, Боконбаева;
- 11.00-15.00 - улицы Нурекская, Криворожская, Бухарская, переулок Калымский;
- 14.00-17.00 - улицы Васильева, Маяковского, Щербакова, Элебесова, Фирсова;
- 9.00-17.00 - проспект Чуй, 259;
- Улицы Республиканская, Трудовая, Максата, Кудрука, Брянская, Коммунаров, Фестивальная, Победы, Энтузиастов, переулок Сахалинский;
- жилмассив «Колмо»;
- улицы Огуз-Ата, Курманджан датки в жилмассиве «Ак-Орго», улицы Джунусалиева, Грибоедова, Репина, Хоперская.
В Чуйской области:
- 9.00-17.00 – села Кара-Джигач, Бек-Тоо;
- село Лебединовка (улицы Садовая, Мичурина, проспект Победы, улицы Маяковского, М.Горького, БЧК, Лермонтова, Восточная, Набережная);
- село Сокулук (улицы Токтогула, Советская, Калинина, Ленина, Мичурина, Белинского, Черемушки);
- села Джаны-Джер, Нижнечуйское;
- село Беловодское (улицы Кирова, Крупской, Фрунзе, Советская, Украинская, Восточная, переулок Садовый);
- село Новониколаевка (улицы Пушкина, Кирова, Энгельса, Западная, Московская, Новосельская, 50 лет Киргизии, Новосадовая, Пионерская, Октябрьская, Школьная);
- город Кара-Балта (квартал «40 лет Киргизии», №№ 14-17, 25, 26).
URL: http://_/obschestvo/42940/
версия для печати
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ