11 января: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.30-17.00 - улицы Исакеева, Жетиген, Октябрьская в жилмассиве «Кара-Джигач»;

9.00-15.00 - квадрат, ограниченный улицами Ибраимова, Гоголя, Московской, Боконбаева;

11.00-15.00 - улицы Нурекская, Криворожская, Бухарская, переулок Калымский;

14.00-17.00 - улицы Васильева, Маяковского, Щербакова, Элебесова, Фирсова;

9.00-17.00 - проспект Чуй, 259;

Улицы Республиканская, Трудовая, Максата, Кудрука, Брянская, Коммунаров, Фестивальная, Победы, Энтузиастов, переулок Сахалинский;

жилмассив «Колмо»;

улицы Огуз-Ата, Курманджан датки в жилмассиве «Ак-Орго», улицы Джунусалиева, Грибоедова, Репина, Хоперская.

В Чуйской области: