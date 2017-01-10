В Кыргызстане чиновники за три месяца неизвестно на что потратили 5,8 миллиона

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Недостачу выявили у Государственного предприятия «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» (ГП «УСС и СО»). Об этом говорится в докладе советника директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Абдималика Кудайбердиева, озвученном на коллегии ведомства.
Требование предоставить информацию,на какие цели израсходовали бюджетные средства, госпредприятие проигнорировало.
В документе говорится, что на начало 2015 года подрядными организациями перечислено 15,3 миллиона сомов. Однако в период проведения аудита неоднократные требования проверяющих представить акты и сведения о выполненных ремонтно-строительных работах ГП «УСС и СО» при Госагентстве физкультуры и спорта также проигнорировало.
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