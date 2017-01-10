В Кыргызстане чиновники за три месяца неизвестно на что потратили 5,8 миллиона

Недостачу выявили у Государственного предприятия «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» (ГП «УСС и СО»). Об этом говорится в докладе советника директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Абдималика Кудайбердиева, озвученном на коллегии ведомства.

Как отмечается, на 27 июля 2016 года остаток на расчетном счете ГП составлял 6 миллионов 70 тысяч 504 сома. Спустя три месяца там осталось всего 223 тысячи 537 сомов.

Требование предоставить информацию,на какие цели израсходовали бюджетные средства, госпредприятие проигнорировало.

В документе говорится, что на начало 2015 года подрядными организациями перечислено 15,3 миллиона сомов. Однако в период проведения аудита неоднократные требования проверяющих представить акты и сведения о выполненных ремонтно-строительных работах ГП «УСС и СО» при Госагентстве физкультуры и спорта также проигнорировало.