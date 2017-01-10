В Кыргызстане пожертвования на спортивные сооружения есть, а документов нет

Госпредприятие «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» (ГП «УСС и СО») не оприходовало в кассу добровольные пожертвования организаций и граждан, как того требует устав. Об этом говорится в докладе советника директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Абдималика Кудайбердиева.

Уточняется, что согласно отчету главы ГП Эдиля Касенова «в целях эффективного и рационального использования недейственных (пустующих) помещений в период с ноября 2014 года по март 2015 года за счет привлечения спонсорской помощи на безвозмездной основе произведены ремонтные работы на сумму более 10 миллионов сомов».

«Кроме того, для открытия школы танцев на ремонт помещений потрачено более миллиона сомов безвозмездной спонсорской помощи», - сообщал в своем отчете Касенов.

По информации Абдималика Кудайбердиева, руководством ГП не были созданы комиссии по составлению дефектного акта о потребности ремонта, не составлена проектно–сметная документация.

«Выполнены ли работы действительно? Документальных подтверждений у предприятия не имеется. В бухгалтерии отсутствуют расходные документы, отсутствует проект, нет сметы и акта приемки работ», - говорится в докладе советника директора госагентства.