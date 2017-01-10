Квартиры посуточно. Кого и как будут штрафовать

Новый, 2017 год начался с увеличения штрафов за почасовую сдачу квартир в многоэтажных домах.

Наверняка каждый сталкивался с нерадивыми соседями, в пьяном угаре выясняющими отношения с боем посуды и окон. Одно дело, когда разборки устраивают владельцы жилья, другое – если дебоширят гастролеры, снявшие квартиру на пару часов. Нередко посуточные гостиницы становятся местом обитания «ночных бабочек». Тогда нецензурная брань звучит в унисон со стонами…

Но не стоит забывать и о тех, кто живет за счет сдачи квартиры и другого заработка не имеет.

Штрафы в поддержку морали

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев решил навести порядок в посуточных квартирах и разработал законопроект, увеличивающий штрафы.

Законодательство запрещает сдавать в аренду жилые помещения в многоквартирном доме для целей промышленного характера, использовать их в качестве мест торговли, размещать в них гостиницы, а также для любых других целей, кроме проживания.

«За «крышевание» посуточных гостиниц в жилых домах будут штрафовать участковых, домкомов и квартальных», - заявил депутат.

В Кодексе об административной ответственности прописаны штрафы за нарушение закона:

70 расчетных показателей (7 тысяч сомов) – для частных лиц, владельцев жилья;

90 расчетных показателей (9 тысяч сомов) – для должностных лиц;

700 расчетных показателей (70 тысяч сомов) – для юридических лиц.

Ужесточая административную ответственность, депутат руководствовался тем, что посуточные гостиницы оказывают пагубное влияние на нравственное воспитание молодого поколения.

«Порядочные семьи лишены права на спокойный сон и отдых и вынуждены ежедневно видеть и слышать бесстыдные действия постояльцев гостиниц, совершающих множество других непристойных вещей, а также становятся свидетелями их пьяных дебошей и драк», - пояснил Кожобек Рыспаев.

Более того, почасовые гостиницы угрожают общественной и государственной безопасности. Они легкодоступны и удобны для террористических групп.

Пример - убийство трех офицеров милиции 4 января 2011 года в частной гостинице, находившейся на первом этаже многоквартирного дома в 8-м микрорайоне Бишкека.

Гостиницы - поле для преступлений

По информации МВД, с 2005 года в частных гостиницах совершили 397 преступлений. В основном это мошенничество, изнасилования, кражи, драки, угон автомобилей, содержание притонов. Есть в списке убийства и доведение до самоубийства.

Количество преступлений в почасовых квартирах с каждым годом растет.

В одной из столичных гостиниц ходит страшилка. На протяжении нескольких лет мужчина снимал одну и ту же квартиру, чтобы совершить суицид. Пил дорогой коньяк, слушал музыку… От рокового шага его спасали владельцы квартиры. Однажды они не успели прийти на помощь.

На постоянной основе задерживают в таких гостиницах проституток, наркоторговцев, мошенников.

В МВД есть статистика только до 2014 года. Тогда произошло 57 преступлений: убийство, изнасилование, грабеж, угон, организация и содержание притона, 2 умышленных причинения менее тяжкого вреда здоровью, по 3 факта мошенничества и уничтожения документов, 4 хулиганства, 9 изнасилований, 30 краж.

Обратная сторона запрета

После подписания закона президентом КР по стране прокатилась волна негодования. Владельцы посуточных квартир вышли на митинги с требованием отменить запрет и штрафы.

Жители Каракола аргументируют возмущение тем, что взяли кредиты, чтобы купить квартиры и сдавать их туристам. Те с осени начали бронировать жилье, готовясь к горнолыжному сезону. Другого способа заработать нет, поэтому запрет ударит по карману местных жителей.

Но в законе нет исключений. Любой запрет воспринимается с негодованием. Те же организаторы стихийной торговли или владельцы казино возмущались, когда власти решили навести порядок, но со временем успокоились и нашли другую сферу деятельности.

В настоящее время ни один владелец посуточной гостиницы не платит налоги. Правоохранительные органы и домкомы получают откаты. Не совсем понятно, как теперь власти будут взимать повышенные штрафы.

Статья 4 Жилищного кодекса КР запрещает организацию гостиниц в многоквартирных домах.

По словам Кожобека Рыспаева, люди не знают и не понимают законов, а начинают возмущаться.

«Гостиницы в жилых домах запрещены. Это нужно запомнить. Мы идем навстречу кыргызстанцам и не запрещаем сдавать квартиру от месяца на длительный срок. Но необходимо взять патент. На почасовые квартиры поступает много жалоб», - сказал депутат.

Раньше местные органы самоуправления, пока не произойдет инцидент в почасовых квартирах, не реагировали. Для разбирательства создавали комиссию, выясняли причины. На это тратилось много времени. Теперь же сотрудники милиции будут проверять такие гостиницы.

«Закон есть, но люди не боятся. Если что-то случится, их привлекут к ответственности. Отвечать придется и милиционерам - за бездействие», - говорит депутат.

Подписанный президентом закон лишь увеличил размер штрафов, а запрет на гостиницы в жилых домах существует давно. Некоторым настойчивым бишкекчанам удалось через суд добиться закрытия посуточных квартир в доме №19 в микрорайоне «Восток-5».

Только в Свердловском районе выявлено 8 домов, где большая часть квартир сдается под гостиницы. Но, как признаются чиновники, доказать и привлечь к ответственности их владельцев крайне сложно.