Депутат Жогорку Кенеша назвал сотрудников аэропорта «Манас» «монстрами»

«Вы забыли, кто вы. Вы – сервисная обслуживающая компания. Вы опять начали строить из себя каких-то монстров непонятных», - заявил сегодня на заседании парламентского комитета депутат Бактыбек Сыдыков, обращаясь к представителям ОАО «Международный аэропорт «Манас».

На заседании обсуждают ситуацию, сложившуюся в международном аэропорту «Ош» 11-13 декабря 2016 года. Тогда, напомним, отложили рейсы из-за нелетной погоды.

«Вы за счет пассажиров зарабатываете деньги и содержите свои семьи. То же самое касается авиакомпаний. Что, сэндвичи, горячий чай тяжело дать? Что, забыли, как было в 2010, 2009 годах? Аэропорт, заставляйте авиакомпании, чтобы кормили людей, нормально обслуживали, чтобы размещали бесплатно в гостиницах! Это всего 2 месяца зимой, остальные 10 месяцев вы зарабатываете на пассажирах. Издержки, которые несете в зимнее время, составляют 0,1 процента, не больше. Вам просто по-человечески объясняют: отнеситесь к людям нормально», - возмутился Бактыбек Сыдыков.

Отметим, что Сыдыков в 2005-2010 годах был вице-президентом по коммерческим вопросам, председателем правления ОАО «Международный аэропорт «Манас».