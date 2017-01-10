Дело Азимжана Аскарова. Приговор будет оглашен 17 января

Сегодня в Чуйском областном суде завершились прения сторон и подсудимый выступил с последним словом. Азимжан Аскаров просит суд оправдать его в виду отсутствия вины.

В свою очередь представители прокуратуры настаивают на том, чтобы приговор в отношении правозащитника – пожизненное лишение свободы - был оставлен в силе.

Напомним, Азимжан Аскаров приговорен к пожизненному сроку лишения свободы по обвинению в разжигании межнациональной розни, организации массовых беспорядков и убийстве милиционера на юге страны во время июньских событий в 2010 году.

Дело направили на пересмотр после того, как Комитет ООН по правам человека потребовал незамедлительно освободить Аскарова и восстановить его права.