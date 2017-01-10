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Дело Азимжана Аскарова. Последнее слово подсудимого

10/01/17 08:47, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Азимжан Аскаров выступает сейчас в суде с последним словом.

 

Он утверждает, что не виноват и на месте преступления, где убили милиционера во время июньских событий на юге страны в 2010 году, его не было.

 

Как отмечает правозащитник, следствие в отношение него было проведено предвзято.

 

«Если я виноват, пусть мой язык отсохнет. Нет никаких доказательств моей вины или других пожизненно осужденных узбеков из Базар-Коргона. Я прошу суд все-таки проверить мои показания на детекторе лжи. Если подтвердится, что я виноват, пусть меня публично приговорят к высшей мере», - сказал Азимжан Аскаров.

 

 

Напомним, Азимжан Аскаров приговорен к пожизненному сроку лишения свободы по обвинению в разжигании межнациональной розни, организации массовых беспорядков и убийстве милиционера на юге страны во время июньских событий в 2010 году.  

 

Дело направили на пересмотр после того, как Комитет ООН по правам человека потребовал незамедлительно освободить Аскарова и восстановить его права.

URL: http://_/obschestvo/42908/

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