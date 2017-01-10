Заняться нечем? ГКНБ ищет пользователей Интернета, критикующих президента КР

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана пока не может принять меры в отношении пользователей соцсетей, распространявших и размещавших негативные публикации в адрес президента Алмазбека Атамбаева. Об этом говорится в официальном ответе заместителя председателя спецслужбы Болотбека Суюмбаева на запрос депутата парламента от СДПК (партии власти) Ирины Карамушкиной.

Согласно информации ведомства, установлены 10 пользователей Facebookа (Айнура Белековна, Токсонбай Сексенбаев, Турков Мунарбек, Zalkar Matazimov, Гульшайыр Бегматова, Даниэль Абдувалиев, Жумабек Камаров, Шабдан Боронбаев, Сава Сыргатай, Тойчубек Акматали уулу), IP-адреса которых выявлены в Беларуси, Турции, США, Казахстане, России и Южной Корее.

В ГКНБ подчеркивают, что в настоящее время ведется работа по установлению других 35 пользователей социальной сети, периодически размещающих подобного рода публикации.

По результатам ГКНБ обещает Ирине Карамушкиной предоставить дополнительную информацию.

Это не первый случай, когда депутаты от партии власти ищут в соцсетях несогласных или критикующих чиновников и членов ЖК. Прецедент создал также представитель СДПК – Дастан Бекешев.