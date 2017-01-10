Ворона, укравшая ложку, стала звездой YouTube

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Жители российского города Ижевска сняли на видео, как ворона, которую они подкармливали, украла ложку. Видеоролик набрал на момент публикации более 1 миллиона просмотров на YouTube.
Работники офиса открыли окно, чтобы покрошить птице хлеба, однако ворону привлекла не еда, а блестящая металлическая ложка, с которой похитительница и улетела.
«Проворонили», - пошутили в комментариях пользователи YouTube.
URL: http://_/obschestvo/42900/