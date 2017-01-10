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Ворона, укравшая ложку, стала звездой YouTube

10/01/17 08:06, Бишкек – ИА «24.kg»

Жители российского города Ижевска сняли на видео, как ворона, которую они подкармливали, украла ложку. Видеоролик набрал на момент публикации более 1 миллиона просмотров на YouTube.

 

Работники офиса открыли окно, чтобы покрошить птице хлеба, однако ворону привлекла не еда, а блестящая металлическая ложка, с которой похитительница и улетела.

 

 

 

«Проворонили», - пошутили в комментариях пользователи YouTube.

 

URL: http://_/obschestvo/42900/

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