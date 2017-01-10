Дело Азимжана Аскарова. Подсудимый заявляет, что осужден по приказу Розы Отунбаевой

Осужденный к пожизненному заключению правозащитник Азимжан Аскаров в своем выступлении заявил, что его осудили по приказу президента переходного периода Розы Отунбаевой.

Он вновь попросил суд проверить его показания на детекторе лжи, подчеркивая свою невиновность.

Азимжан Аскаров также заявил, что обратится в ООН с просьбой принять специальную резолюцию по Кыргызстану.

Он также намерен потребовать передать дело об июньских событиях на юге страны в 2010 году в международный суд, чтобы выявить истинных виновников трагедии и ввести санкции против правительства страны, если решение ООН не будет исполнено.

Подсудимый просит суд объективно рассмотреть его дело и вынести справедливый приговор.

«Я не виноват. Я клянусь Аллахом, Кораном и хлебом. Если я виноват, пусть меня Бог покарает при жизни», - обратился к суду Азимжан Аскаров.

Напомним, Азимжан Аскаров приговорен к пожизненному сроку лишения свободы по обвинению в разжигании межнациональной розни, организации массовых беспорядков и убийстве милиционера на юге страны во время июньских событий в 2010 году.