Приговор по делу правозащитника Азимжана Аскарова вынесут 10 января

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Чуйском областном суде завтра, 10 января, продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении Азимжана Аскарова. После реплик сторон ожидается вынесение приговора. Об этом сообщили в правозащитном движении «Бир дуйно - Кыргызстан».
20 декабря 2016 года завершились прения сторон. Гособвинение попросило суд оставить в силе решения предыдущих инстанций – пожизненное лишение свободы.
Аскаров заявил о своей невиновности и отверг предъявленные обвинения.
Напомним, Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному лишению свободы.
В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело Аскарова. Свое решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток, содержанием Аскарова в тяжелых условиях.
URL: http://_/obschestvo/42875/