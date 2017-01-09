Адвокаты осужденных по делу о MegaCom обратятся в Комитет ООН по защите прав человека

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Икрамидин Айткулов, адвокат советника экс-главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбека Абекова, объяснил ИА «24.kg», почему они решили обратиться в Комитет ООН по защите прав человека.
По его словам, юристы, представляющие интересы обвиняемых, не будут подавать надзорную жалобу в Верховный суд после обличительного выступления президента Алмазбека Атамбаева на его итоговой пресс-конференции 1 декабря 2016 года.
Отметим, Бишкекский горсуд оставил в силе приговор первой инстанции. Бывший советник главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбек Абеков получил по совокупности 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также решено взыскать с него в пользу сотового оператора 91 миллион сомов.
Азамата Мурзалиева суд приговорил к 12 годам лишения свободы, также с конфискацией имущества.
Директор компании «Новострой Сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда проведет в колонии восемь лет. Суд признал их виновными по всем инкриминируемым деяниям.
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