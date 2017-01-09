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Справлявший нужду сотрудник обменки осужден на трое суток

9/01/17 15:12, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Мужчина, справлявший нужду в урну, осужден на трое суток. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

 

Напомним, в Бишкеке на пересечении проспекта Манаса и улицы Киевской сотрудник одного из столичных обменных пунктов валюты, справив свою нужду в полиэтиленовый пакет, требовал от сотрудников МП «Тазалык» убрать за ним. Уточнялось, что мужчина не раз совершал подобное.

 

Сегодня Ленинский райсуд осудил Гапара Садыкова на трое суток по статье 364 Кодекса об административных правонарушениях КР. Задержанный доставлен в приемник-распределитель ГУВД столицы.

URL: http://_/obschestvo/42867/

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