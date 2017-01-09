После сдачи депутатского мандата Чолпон Джакупова продолжит отстаивать интересы правозащитников

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«В Кыргызстане сужаются возможности для отстаивания собственной точки зрения», - заявила ИА «24.kg» экс-депутат Жогорку Кенеша, правозащитник Чолпон Джакупова.
Она вернулась в Правовую клинику «Адилет» и намерена, как и раньше, отстаивать интересы журналистов и правозащитников. Это одно из приоритетных направлений клиники.
«В Кыргызстане возникают новые риски для этих уязвимых групп. Появились нехорошие тенденции. К примеру, тот случай, что за публикацию на «Фейсбуке» человека привлекли в ответственности. Тем самым сузились возможности отстаивания собственной точки зрения», - пояснила она.
Правовая клиника «Адилет» оказывает бесплатные услуги представителям СМИ и правозащитникам. Люди во власти должны знать, что уязвимые группы есть кому защитить.
Чолпон Джакупова сдала депутатский мандат, после того как на референдуме поддержали поправки в Конституцию.
URL: http://_/obschestvo/42856/