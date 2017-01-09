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После сдачи депутатского мандата Чолпон Джакупова продолжит отстаивать интересы правозащитников

9/01/17 13:05, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

«В Кыргызстане сужаются возможности для отстаивания собственной точки зрения», - заявила ИА «24.kg» экс-депутат Жогорку Кенеша, правозащитник Чолпон Джакупова.

 

Она вернулась в Правовую клинику «Адилет» и намерена, как и раньше, отстаивать интересы журналистов и правозащитников. Это одно из приоритетных направлений клиники.

 

«В Кыргызстане возникают новые риски для этих уязвимых групп. Появились нехорошие тенденции. К примеру, тот случай, что за публикацию на «Фейсбуке» человека привлекли в ответственности. Тем самым сузились возможности отстаивания собственной точки зрения», - пояснила она.

 

Правовая клиника «Адилет» оказывает бесплатные услуги представителям СМИ и правозащитникам. Люди во власти должны знать, что уязвимые группы есть кому защитить.

 

Чолпон Джакупова сдала депутатский мандат, после того как на референдуме поддержали поправки в Конституцию.

URL: http://_/obschestvo/42856/

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