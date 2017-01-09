Любовь.kg: не поделили девушку

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОВД Московского района обнаружили тело без вести пропавшего С.Н. с шестью ножевыми ранениями в области спины и тремя - в области груди. Об этом сообщила пресс-служба Чуйского ГУВД.

По ее данным, ранее с заявлением о пропаже 15-летнего сына обратилась 51-летняя Л.В., жительница села Беловодского. Она указала, что 7 января подросток вышел из дома и не вернулся.

Сообщается, что по подозрению в совершении преступления задержан 17-летний местный житель С.В., у которого при обыске обнаружен нож, принадлежащий потерпевшему сотовый телефон «Самсунг», а также сим-карта.

Установлено, что подозреваемый и потерпевший были друзьями и влюбились в одну девушку по имени Кристина. Между приятелями возникли разногласия, и в пылу ревности один из них нанес потерпевшему многочисленные ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Задержанный водворен в ИВС. Ведется следствие.