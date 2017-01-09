Вот так развлекаются кони

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Многие считают, что самое любимое занятие коней – бег. Оказалось, что есть у них и другие забавы.
О пристрастии коня по кличке Круз к резиновой уточке рассказал один из интернет-ресурсов. Видео со всей убедительностью доказывает, что не только собаки и кошки любят развлечения. Вполне взрослый конь восторженно трясет резиновой уточкой, издающей забавные звуки при каждом махе головы.
По словам его хозяйки, Круз очень любит свои игрушки. На втором месте в рейтинге стоит большой серебряный шар. С ним и побегать можно вволю.
URL: http://_/obschestvo/42852/