Бакиевские кадры рассказали, чем намерены заняться после освобождения из тюрьмы

Бывший командир спецподразделения «Альфа» ГКНБ КР Алмаз Джолдошалиев намерен обратиться в Верховный суд. Он будет добиваться своего полного оправдания.

По словам Алмаза Джолдошалиева, если Верховный суд его не оправдает, он будет обращаться за справедливостью в международные инстанции.

«Я виновным себя не считаю. Поэтому пройду все этапы, чтобы добиться полного признания своей невиновности. Правда гнется, но не ломается», - сказал бывший командир «Альфы».

Алмаз Джолдошалиев освободился по амнистии летом 2016 года. Два экс-командира спецподразделений - «Альфа» ГКНБ Алмаз Джолдошалиев и «Арстан» СГО Байыш Эсенбай уулу - приговорены к шести годам тюрьмы. Первую амнистию в их отношении отменил Верховный суд.

На днях условно-досрочно вышли на свободу экс-руководитель аппарата президента Каныбек Жороев, бывшие генеральный прокурор Нурлан Турсункулов и госсоветник Эльмурза Сатыбалдиев.

ИА «24.kg» они также рассказали о своих ближайших планах. Ни Каныбек Жороев, ни Нурлан Турсункулов, ни Эльмурза Сатыбалдиев возвращаться в большую политику не планируют.

«Я пока не знаю, чем займусь. Сейчас вот еду к себе, на историческую родину. Побуду там. Вернусь в Бишкек - посмотрим. Но пока никаких грандиозных планов нет», - сказал Эльмурза Сатыбалдиев.

Каныбек Жороев намерен заняться своим здоровьем.

«Я поеду в Баткен, к себе домой. Там лечиться буду», - уточнил он.

У Нурлана Турсункулова никаких конкретных планов нет.

На вопрос ИА «24.kg», намерены ли они по примеру Алмаза Джолдошалиева добиваться оправдания, все трое ответили, что в перспективе такой возможности не исключают, но пока не истечет полностью срок заключения (все они вышли по УДО), об обращении в суды речи нет.

Бакиевская команда была осуждена по делу о событиях 7 апреля. По приговору Верховного суда, оставившего в силе вердикты двух предыдущих инстанций, Каныбек Жороев, Нурлан Турсункулов, Эльмурза Сатыбалдиев, а также экс-глава секретариата президента Оксана Малеваная получили по 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Трое были арестованы в июле 2014 года, последняя находится в розыске.

В отношении Жороева, Сатыбалдиева и Турсункулова по решению ВС КР была отменена одна из амнистий от 2011 года.