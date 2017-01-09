Два подростка пытались попасть в Таджикистан без документов

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В Баткенской области задержали двоих подростков, пытавшихся попасть в Таджикистан без документов и вне пункта пропуска. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана.
Несовершеннолетних девушку и молодого человека задержал погранотряд пункта пропуска «Кайрагач-автодорожный». У нарушителей отсутствовали необходимые для пересечения госграницы документы.
Со слов задержанных, они являются гражданами Кыргызстана. Для установления личности и дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам территориального подразделения МВД КР.
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