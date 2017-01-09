Отдых президента. В 2016-м Алмазбек Атамбаев четырежды побывал в отпуске

За прошедший 2016 год президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев четырежды уходил в отпуск. Данные опубликованы на официальном сайте главы государства.

Согласно информации, первый отпуск в прошлом году президент КР взял в феврале. В сообщении говорилось:

Сегодня, 1 февраля 2016 года, президент КР Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный трудовой отпуск.

Сколько дней глава государства намеревался отдохнуть, не уточнялось.

Спустя три месяца президенту КР вновь понадобился отпуск. Краткосрочный.

Сегодня, 25 мая 2016 года, президент КР Алмазбек Атамбаев взял трудовой отпуск на три рабочих дня.

Через полгода, в сентябре, в аэропорту имени Ататюрка в Турции, где отечественная делегация совершала пересадку для вылета в США для участия в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Алмазбеку Атамбаеву стало плохо, он пожаловался на боль в груди. Тогда турецкое издание Haberler опубликовало видео, на котором главу КР в карете скорой помощи увозят из аэропорта.

При первичном осмотре у президента выявлены симптомы сердечного заболевания, и врачи рекомендовали Алмазбеку Атамбаеву пройти углубленное обследование. Пресс-служба президента сообщала:

В связи с необходимостью медицинского обследования президент Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск с 20 сентября 2016 года. Предположительно, он продлится до 1 октября 2016 года.

В конце 2016 года, 5 декабря, Алмазбек Атамбаев вновь взял трудовой отпуск. Сколько дней он продлится, тогда пресс-служба главы государства также не сообщала.

Напомним, на своей пресс-конференции президент сказал, что во время трудового отпуска планирует написать стратегию устойчивого развития страны до 2040 года.

2017-й начался для президента с визита в Китай. Журналистов в эту поездку не взяли. Как отметил глава отдела информационной политики аппарата главы государства Алмаз Усенов, «так решили».

По завершении визита в КНР Алмазбек Атамбаев находится в краткосрочном трудовом отдыхе. Он остался с семьей в Китае. По информации пресс-службы, отпуск продлится с 9 по 14 января 2017 года.