Отдых президента. В 2016-м Алмазбек Атамбаев четырежды побывал в отпуске

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За прошедший 2016 год президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев четырежды уходил в отпуск. Данные опубликованы на официальном сайте главы государства.
Согласно информации, первый отпуск в прошлом году президент КР взял в феврале. В сообщении говорилось:
Сколько дней глава государства намеревался отдохнуть, не уточнялось.
Спустя три месяца президенту КР вновь понадобился отпуск. Краткосрочный.
Через полгода, в сентябре, в аэропорту имени Ататюрка в Турции, где отечественная делегация совершала пересадку для вылета в США для участия в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Алмазбеку Атамбаеву стало плохо, он пожаловался на боль в груди. Тогда турецкое издание Haberler опубликовало видео, на котором главу КР в карете скорой помощи увозят из аэропорта.
При первичном осмотре у президента выявлены симптомы сердечного заболевания, и врачи рекомендовали Алмазбеку Атамбаеву пройти углубленное обследование. Пресс-служба президента сообщала:
В конце 2016 года, 5 декабря, Алмазбек Атамбаев вновь взял трудовой отпуск. Сколько дней он продлится, тогда пресс-служба главы государства также не сообщала.
Напомним, на своей пресс-конференции президент сказал, что во время трудового отпуска планирует написать стратегию устойчивого развития страны до 2040 года.
2017-й начался для президента с визита в Китай. Журналистов в эту поездку не взяли. Как отметил глава отдела информационной политики аппарата главы государства Алмаз Усенов, «так решили».
По завершении визита в КНР Алмазбек Атамбаев находится в краткосрочном трудовом отдыхе. Он остался с семьей в Китае. По информации пресс-службы, отпуск продлится с 9 по 14 января 2017 года.
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