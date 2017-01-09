Мисс Кыргызстана-2017: Наличие мужа и детей у претенденток не приветствуется

«На конкурс «Мисс Кыргызстан-2017» приглашают девушек без детей, татуировок и судимости», - написала на своей странице в Instagram руководитель компании модельных проектов Таттыбубу Самидин кызы.

Согласно требованиям, претендентка должна являться гражданкой КР в возрасте от 17 до 24 лет, ростом от 168 сантиметров .

«Не состоящая и ранее не состоявшая в браке, без детей, без татуировок, а также ранее не привлекавшаяся к уголовной или административной ответственности», - говорится в объявлении.

Кастинг состоится 30 января в Бишкеке.