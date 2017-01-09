ДУМК: По шариату врач сначала должен оказать помощь тяжелому больному, а потом прочитать намаз

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В Духовном управлении мусульман Кыргызстана все-таки прокомментировали вопрос, может ли врач отказывать в помощи пациенту, нуждающемуся в скорой медицинской помощи, сославшись на время намаза.
«Если пациент поступил в больницу или поликлинику в тяжелом состоянии, любой врач должен принять его. Намаз, по шариату, можно прочитать позже, после осмотра и оказания помощи», - сказал ИА «24.kg» пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев.
Напомним, консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова сообщила о том, что врач одной из больниц Кыргызстана отказался принять срочного больного, сославшись на время намаза, и захлопнул перед слезно просящими о помощи родственниками дверь.
В ДУМК запросили информацию у Минздрава.
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