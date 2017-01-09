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В ДУМК пока не готовы прокомментировать инцидент с врачом, отказавшимся принять больного из-за намаза

9/01/17 08:36, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В ДУМК пока не готовы прокомментировать инцидент с врачом, отказавшимся принять больного из-за намаза.

 

«Пока у нас нет информации по данному случаю, мы проверяем ее», - сказал ИА «24.kg» пресс-секретарь Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Максат Атабаев.

 

На вопрос, может ли врач отказывать в помощи пациенту, нуждающемуся в скорой медицинской помощи, сославшись на время намаза, он ответил: «Мы на этот вопрос дадим ответ позже».

 

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев пообещал разобраться в инциденте, взяв его под личный контроль.

URL: http://_/obschestvo/42831/

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