В ДУМК пока не готовы прокомментировать инцидент с врачом, отказавшимся принять больного из-за намаза.

«Пока у нас нет информации по данному случаю, мы проверяем ее», - сказал ИА «24.kg» пресс-секретарь Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Максат Атабаев.

На вопрос, может ли врач отказывать в помощи пациенту, нуждающемуся в скорой медицинской помощи, сославшись на время намаза, он ответил: «Мы на этот вопрос дадим ответ позже».

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев пообещал разобраться в инциденте, взяв его под личный контроль.