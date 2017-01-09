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Школьники из Кыргызстана посетят Японию

9/01/17 07:39, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Группа школьников из Кыргызстана в возрасте от 15 до 18 лет по приглашению Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии пройдет там краткосрочное обучение.

 

По данным Минобразования КР, конкурс проводила комиссия из числа представителей Научно-исследовательского института физико-технических проблем при КГТУ имени Раззакова, Центра преподавания, обучения и технологий при АУЦА, МОиН КР.

 

По итогам двух туров - изучения заявок на соответствие требованиям японской стороны и эссе – из более 100 претендентов отобрано 10 школьников.

 

Все расходы, связанные с перелетом, проживанием и питанием, оплачивает японская сторона.

URL: http://_/obschestvo/42821/

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