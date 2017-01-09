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В Кыргызстане врач отказался принять срочного больного, сославшись на время намаза

9/01/17 06:12, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Врач одной из больниц Кыргызстана отказался принять срочного больного, сославшись на время намаза, и захлопнул перед слезно просящими о помощи родственниками дверь», - сообщает консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

 

«Религия уже почти управляет институтом семьи в нашем государстве, и мы уже столкнулись с проблемой безответственного многобрачия и брошенных детей. Нельзя допустить, чтобы было поставлено под угрозу здоровье людей. И одними административными мерами здесь не обойтись. Прошу Духовное управление мусульман Кыргызстана обратить внимание на эту проблему», - пишет Баялинова.

 

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отметил, что проверит данную информацию. «Минздрав не вмешивается в религиозные убеждения своих сотрудников, если они не запрещены законом, однако их действия никак не должны нарушать режим работы медицинского учреждения. В первую очередь врачи должны оказать качественные услуги своим пациентам. Больные не должны страдать», сказал глава Минздрава ИА «24.kg».

 

«Любые наши действия должны быть в первую очередь направлены на спасение пациентов. Если факт подтвердится, я возьму его под контроль», - подчеркнул Талантбек Батыралиев.

 

URL: http://_/obschestvo/42805/

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