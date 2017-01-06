Спилили или взорвали? Правоохранители выясняют, как упало дерево

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
«В ходе выезда по сообщению в дежурную часть УВД Октябрьского района о взрыве, в районе парке отдыха «Ата-Тюрк» задержаны неизвестные и рядом с упавшим деревом длиной
В документе указано, что место происшествия осмотрено в присутствии эксперта из центра судебно-медицинской экспертизы при Министерстве юстиции и сотрудников кинологического центра МВД КР.
«Мы ждем от специалистов результатов экспертизы, которая должна показать, что же произошло: спилено было дерево или упало в результате взрыва», - пояснил ИА «24.kg» глава пресс-службы.
URL: http://_/obschestvo/42776/