9 января: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 – жилмассив «Эне-Сай»;

9.00-18.00 - улицы Элебесова, Аул, 8 Марта;

9.00-15.00 - улицы Конорчок, Шоокум в жилмассиве «Кок-Джар»;

9.00-12.00 - улицы Бектенова, Суванбердиева, Юнусалиева, переулки Нежинский, Бийский;

13.00-17.00 - улицы Шукурова, Ахунбаева, переулок Ясенский, Кой-Ташский;

9.00-19.00 - улицы Победы, Брянская, Энтузиастов;

13.00-17.00 - улицы Серафимовича, Садырбаева, Курчатова, Поваринская;

10.00-12.00 - жилмассивы «Киргизия-1», «Ынтымак», «Арча-Бешик» (восточная часть).

В Чуйской области: