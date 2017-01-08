9 января: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет 8/01/17 17:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00-17.00 – жилмассив «Эне-Сай»;
- 9.00-18.00 - улицы Элебесова, Аул, 8 Марта;
- 9.00-15.00 - улицы Конорчок, Шоокум в жилмассиве «Кок-Джар»;
- 9.00-12.00 - улицы Бектенова, Суванбердиева, Юнусалиева, переулки Нежинский, Бийский;
- 13.00-17.00 - улицы Шукурова, Ахунбаева, переулок Ясенский, Кой-Ташский;
- 9.00-19.00 - улицы Победы, Брянская, Энтузиастов;
- 13.00-17.00 - улицы Серафимовича, Садырбаева, Курчатова, Поваринская;
- 10.00-12.00 - жилмассивы «Киргизия-1», «Ынтымак», «Арча-Бешик» (восточная часть).
В Чуйской области:
- 9.00 -17.00 – улицы Набережная, Алма-Атинская, Панфилова, Заречная, Гидростроителей в селе Аламудун, жилмассив «Эне-Сай»;
- село Рассвет;
- улицы Кирова, Пионерская, Первомайская, Шевченко, Крупская в селе Военно-Антоновка;
- села Ак-Джол, Раздольное, Лесное, поселок Комсомольский;
- Улицы Бейшеналиева, Карла Маркса, Свердлова, Мира в городе Кара-Балте;
- 9.00-13.00 – улицы Кожомбердиева, Чкалова, Пушкина, Крылова, Фрунзенская, Жайыла баатыра, Крупской, Комсомольская, Садовая, Центральная, 8 Марта, переулок Садовый в Кара-Балте.
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