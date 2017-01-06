Год нравственности и культуры. Чиновники надеются на мобилизацию общества ради общей идеи

«Прошедший 2016-й, Год истории и культуры, показал: когда инициированную государством идею поддерживают гражданское обществом и журналисты, то появляется такая энергия, которая дает возможность делать нам многие вещи», - сказала сегодня журналистам заместитель руководителя аппарата президента Мира Карыбаева.

Она напомнила, что в 2016-м в стране провели много интересных и значимых мероприятий на национальном и международном уровнях. «Все это позволило говорить нам о том, что мы – нация, которая имеет глубокие корни, многовековую историю. Но в то же время нация, которая устремлена в будущее, к успеху. Поэтому мы очень надеемся, что указ президента об объявлении 2017-го Годом нравственности, воспитания и культуры мобилизует разные силы общества ради общей идеи», - сказала Мира Карыбаева.

Она отметила, что указ «многослойный». «Здесь можно говорить и об образовательной политике. Насколько у нас образование соответствует современным требованиям, учитывает ли таланты и интересы каждого ребенка. Насколько мы настроены вообще искать эти таланты в каждом ребенке. Насколько у нас продумана семейная политика. И есть ли у нас демографическая политика. Нужно обсуждать и такие вопросы: способствует ли наша среда, инфраструктура тому, чтобы люди были культурными», - сказала Мира Карыбаева.