Неделя-24: что вы могли пропустить

Первая рабочая неделя нового 2017 года выдалась короткой. Но это не говорит о том, что за это время ничего не произошло.

Что принес год 2016-й в спортивную копилку

Уходящий год был богат на спортивные старты. Не считая очевидной неудачи на Олимпийских играх, кыргызстанцы добились выдающихся результатов на многих крупных турнирах. ИА «24.kg» вспомнило самые яркие моменты спортивной жизни страны в 2016-м.

Есть ли повод для гордости?

Ежегодно публикуется большое число мировых рейтингов, оценивающих свободу слова, развитие туризма, экономики, финансов и прочих сфер жизни стран. Часть из них вызывает недоуменные вопросы, другие заставляют внимательнее взглянуть на происходящее в Кыргызстане. ИА «24.kg» изучило некоторые рейтинги, чтобы понять, где у нас хорошо, а где совсем плохо. Результаты изысканий в материале «Кыргызстан в международных рейтингах: взлеты и падения».

Скандальные покатушки

Было бы странным, если бы, вступив в новый год, Кыргызстан не отметился каким-нибудь скандалом. Правда, он оказался местного значения, но многим все равно испортил отдых и нервы. В центре скандала оказалась горнолыжная база «Чункурчак». Подробнее в репортаже ИА «24.kg».

Каких презентов заслуживают чиновники

В конце декабря парламент принял законопроект, по которому госслужащим запретили принимать подарки, если их стоимость превышает одну тысячу сомов. ИА «24.kg» выяснило у читателей, а что бы они подарили чиновнику?

Год открытий президента

В Кыргызстане ежегодно открывают десятки новых объектов. Часто на мероприятиях присутствует глава государства. Неважно, построены они за счет спонсоров или кредитов, или в бюджете наскребли денег. ИА «24.kg» вспомнило, что в течение 2016 года открыл президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Главные кадровые перетасовки

Ушедший 2016 год был богат на кадровые перестановки. Многие из них уже и стерлись в памяти, хотя и вызвали в свое время много пересудов и породили еще больше слухов. Вспоминая об этом, ИА «24.kg» собрало топ значимых ротаций в высших эшелонах власти за прошедшие 12 месяцев. Подробнее в материале «Кадровые вихри Кыргызстана».