Теракт в Измире: введен запрет на его освещение в СМИ

«Верховный совет по радио и телевидению Турции ввел запрет на освещение теракта в Измире в СМИ», - сообщает турецкое агентство Anadolu.

Напомним, 5 января на западе Турции в городе Измире рядом со зданием суда прогремел взрыв. Сообщалось, что двое террористов ликвидированы на месте. В ходе теракта погибли сотрудник полиции и работник суда. Ранения получили пять человек, в том числе сотрудники полиции.

Губернатор города Эрол Айылдыз заявил, что, вероятно, теракт осуществлен боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК).