«Умные» счетчики установлены во всех пансионатах Иссык-Кульской области

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«В целях снижения коммерческих потерь и дебиторской задолженности «умные» счетчики (АСКУЭ) установлены во всех пансионатах Иссык-Кульской области, а также у промышленных абонентов», - сообщает пресс-служба ОАО «Востокэлектро».
Уточняется, что за 2016 год ведомство установило 2 тысяч 976 устройств.
Подчеркивается, что счетчики АСКУЭ обладают такими преимуществами, как:
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