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Кыргызстанца задержали с чужим паспортом

6/01/17 07:37, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«При переходе контрольно-пропускного пункта «Акжол-автодорожный» кыргызскими пограничниками задержан гражданин КР К.С., 1993 года рождения, предъявивший чужую ID card», - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы КР.

 

Уточняется, что нарушитель пытался выехать из Кыргызстана в Казахстан.

 

«По словам задержанного, он направлялся в село Кордай (Казахстан), но так как его паспорт был под залогом, он использовал паспорт своего друга», - сообщает ведомство.

 

Нарушитель передан сотрудникам территориального подразделения Госкомитета нацбезопасности КР.

 

URL: http://_/obschestvo/42766/

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