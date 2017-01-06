Кыргызстанца задержали с чужим паспортом

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«При переходе контрольно-пропускного пункта «Акжол-автодорожный» кыргызскими пограничниками задержан гражданин КР К.С., 1993 года рождения, предъявивший чужую ID card», - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы КР.
Уточняется, что нарушитель пытался выехать из Кыргызстана в Казахстан.
«По словам задержанного, он направлялся в село Кордай (Казахстан), но так как его паспорт был под залогом, он использовал паспорт своего друга», - сообщает ведомство.
Нарушитель передан сотрудникам территориального подразделения Госкомитета нацбезопасности КР.
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