Вышли на свободу экс–руководитель аппарата президента, бывший генпрокурор и госсоветник

Каныбек Жороев, Нурлан Турсункулов и Эльмурза Сатыбалдиев вышли на свободу по УДО. Об этом ИА «24.kg» сообщили их адвокаты.

Напомним, все они проходили обвиняемыми по делу о событиях 7 апреля. По приговору Верховного суда, оставившего в силе вердикты двух предыдущих инстанций, Каныбек Жороев, Нурлан Турсункулов, Эльмурза Сатыбалдиев, а также экс-глава секретариата президента Оксана Малеванная получили по 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Трое были арестованы в июле 2014 года, последняя находится в розыске. В отношении Жороева, Сатыбалдиева и Турсункулова по решению ВС КР была отменена одна из амнистий от 2011 года.