2017-й объявлен в Кыргызстане Годом нравственности, воспитания и культуры

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ «Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры», сообщает его пресс-служба.

«Мировые тенденции развития и современные технологии открывают перед республикой большие возможности и перспективы. Но наряду с позитивными изменениями порождают также новые вызовы. Достижение целей стратегического развития страны в этих условиях во многом зависит от способности государства и общества сконцентрировать усилия непосредственно на человеке, его нравственности и духовности.

Проведение в 2016-м Года истории и культуры получило широкую общественную поддержку и показало важность сохранения исторического и культурного наследия, наличие в этих сферах огромного потенциала, который создает основу для формирования современного кыргызстанского общества.

Возрос интерес граждан Кыргызстана к истории своей страны и народа. Новый импульс получили развитие культуры и процессы возрождения духовности. Пришло понимание важности сохранения и развития древней и самобытной культуры Кыргызстана, осознание себя древним народом, которым еще в средние века был образован великий каганат», - говорится в документе.

«Главное богатство нашей страны – это ее граждане. И на нынешнем этапе особое значение приобретают вопросы формирования всесторонне развитой личности, сочетающей в себе испытанные веками духовно-нравственные ценности народа Кыргызстана и современное мировоззрение. Особые усилия должны быть направлены на детей и молодежь. Кыргызстанцы в возрасте моложе 25 лет составляют более половины населения страны. Это ключевой ресурс КР, основа ее будущего благополучия.

И чтобы Кыргызстан успешно развивался, граждане страны, представители молодого поколения должны иметь высокую внутреннюю культуру, быть хорошо образованными, воспитанными в духе толерантности и терпимости к иным мнениям и взглядам и, конечно же, знать историю и культуру родного народа», - отмечает президент.

Правительству КР рекомендовано:

образовать оргкомитет по проведению Года нравственности, воспитания и культуры;