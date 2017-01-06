2017-й объявлен в Кыргызстане Годом нравственности, воспитания и культуры

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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ «Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры», сообщает его пресс-служба.
«Мировые тенденции развития и современные технологии открывают перед республикой большие возможности и перспективы. Но наряду с позитивными изменениями порождают также новые вызовы. Достижение целей стратегического развития страны в этих условиях во многом зависит от способности государства и общества сконцентрировать усилия непосредственно на человеке, его нравственности и духовности.
Проведение в 2016-м Года истории и культуры получило широкую общественную поддержку и показало важность сохранения исторического и культурного наследия, наличие в этих сферах огромного потенциала, который создает основу для формирования современного кыргызстанского общества.
Возрос интерес граждан Кыргызстана к истории своей страны и народа. Новый импульс получили развитие культуры и процессы возрождения духовности. Пришло понимание важности сохранения и развития древней и самобытной культуры Кыргызстана, осознание себя древним народом, которым еще в средние века был образован великий каганат», - говорится в документе.
«Главное богатство нашей страны – это ее граждане. И на нынешнем этапе особое значение приобретают вопросы формирования всесторонне развитой личности, сочетающей в себе испытанные веками духовно-нравственные ценности народа Кыргызстана и современное мировоззрение. Особые усилия должны быть направлены на детей и молодежь. Кыргызстанцы в возрасте моложе 25 лет составляют более половины населения страны. Это ключевой ресурс КР, основа ее будущего благополучия.
И чтобы Кыргызстан успешно развивался, граждане страны, представители молодого поколения должны иметь высокую внутреннюю культуру, быть хорошо образованными, воспитанными в духе толерантности и терпимости к иным мнениям и взглядам и, конечно же, знать историю и культуру родного народа», - отмечает президент.
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