Противник руководства КНУ торговал в общежитии алкоголем

В Кыргызском национальном университете имени Ж.Баласагына прокомментировали заявление молодых сотрудников.

По данным вуза, участники пресс-конференции были освобождены от занимаемых должностей в связи с большими долгами.

«Н.Майрыков, С.Алдашев, У.Бакырдинов, М.Шарабидинов не выражают мнения всего коллектива университета и вышли на защиту своих личных интересов. В свое время КНУ в виде эксперимента ввел оплачиваемые должности по работе с молодежью в Департаменте по воспитательной и молодежной политике, хотя в остальных вузах плата за эту работу не практикуется. К сожалению, эксперимент не оправдал надежд, поскольку личные интересы данных людей возобладали над общественными», - говорится в сообщении.

«Единственный работающий – Нургазы Майрыков - имеет значительный давний долг по общежитию - 112 тысяч 775 сомов, он не платил за жилье более двух лет. Также было выявлено, что он владел магазином в общежитии, который торговал по ночам алкоголем. По аренде магазина у Майрыкова образовалась задолженность в 21,7 тысячи сомов. Жена Майрыкова – Асылбек кызы Р., имея торговую точку в общежитии №9, задолжала по аренде 25 тысяч 776 сомов», - добавляют в университете.

«Самат Алдашев - бывший директор управления учебных корпусов и студенческих общежитий - был уволен в связи с истечением срока контракта. Контракт не был продлен из-за ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей, а именно не была обеспечена своевременная плата за проживание в общежитиях. На сегодняшний день общий долг по общежитиям составляет 7 миллионов 796 тысяч сомов, а его личный долг - 64 тысячи 100 сомов», - отмечают в вузе.

«Уларбек Бакирдинов - бывший заведующий отделом по работе с молодежью - уволен в связи с истечением срока контракта. Также имеет большие долги. Тот факт, что руководство КНУ, наводя порядок в работе с молодежью, и выявило нанесенный ущерб, вызывает недовольство данных граждан», - резюмируют в университете.