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Ремонт на Токтогульской ГЭС завершен

6/01/17 06:11, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Второй гидроагрегат Токтогульской ГЭС вновь в работе. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

 

По его словам, кабельная линия, вышедшая из строя, поставлена под напряжение сегодня в 1.46. Накануне она работала в тестовом режиме.

 

В настоящее время агрегат выдает 200 МВт. Станция работает в штатном режиме.

 

Напомним, авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря 2015-го. Заменить планировали 28 метров кабеля. Весной начнется ее полная замена.

URL: http://_/obschestvo/42753/

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