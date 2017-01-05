Сотрудники КНУ просят президента Кыргызстана взять под контроль ситуацию в вузе

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Молодые сотрудники Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына обратились к Алмазбеку Атамбаеву с просьбой взять под личный контроль ситуацию в вузе. Об этом заявили на пресс-конференции Нургазы Майрыков, Уларбек Бакырдинов, Мирбек Шарапидинов и Самат Алдашев.
В обращении они перечислили 16 нарушений и недостатков в деятельности вуза. В частности, были нарушения закона:
Кроме того, в обращении участники пресс-конференции отметили, что:
Участники пресс-конференции считают, что ректор КНУ Чинара Адамкулова не справилась с устранением коррупционных нарушений.
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