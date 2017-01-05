Сотрудники КНУ просят президента Кыргызстана взять под контроль ситуацию в вузе

Молодые сотрудники Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына обратились к Алмазбеку Атамбаеву с просьбой взять под личный контроль ситуацию в вузе. Об этом заявили на пресс-конференции Нургазы Майрыков, Уларбек Бакырдинов, Мирбек Шарапидинов и Самат Алдашев.

В обращении они перечислили 16 нарушений и недостатков в деятельности вуза. В частности, были нарушения закона:

при формировании Ученого совета;

при заселении студентов в общежития: есть факты заселения без разрешительных документов, долги некоторых жильцов достигли 170 тысяч сомов;

при аттестации преподавателей.

Кроме того, в обращении участники пресс-конференции отметили, что:

не решается вопрос с закрытым общежитием №4 при дефиците жилья для студентов;

в общежитии №7 не делают ремонт;

руководство вуза не принимает мер по обеспечению пожарной безопасности в общежитиях;

один из бывших проректоров, обвиненный в даче взятки сотруднику правоохранительных органов, проживает в служебной квартире вуза, но в кассу университета деньги за проживание не перечислил.

Участники пресс-конференции считают, что ректор КНУ Чинара Адамкулова не справилась с устранением коррупционных нарушений.