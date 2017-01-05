Нургазы Майрыков: Руководство КНУ до сих пор не вернуло деньги за турникеты

В 2015 году со студентов собирали по 200 сомов за турникеты, потом руководство вуза обещало вернуть деньги, но до сих пор этого не сделало. Об этом на пресс-конференции заявил начальник департамента по воспитательной работе и молодежной политике Кыргызского национального университета Нургазы Майрыков.

По его словам, ректор вуза Чинара Адамкулова обещала взять на личный контроль данный вопрос, но ничего не делается.

«Некоторые студенты уже окончили университет, но до сих пор не могут получить деньги, которые сдали на турникеты», - сказал Нургазы Майрыков.