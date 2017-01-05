Руководство КНУ не принимает меры пожарной безопасности в общежитиях

«Мы беспокоимся за жизнь полутора тысяч студентов и преподавателей КНУ. Руководство вуза не принимает мер по усилению пожарной безопасности в общежитиях», - заявил на пресс-конференции заведующий отделом по делам молодежи Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына Уларбек Бакырдинов.

«Зимой 2015 года в комнате 517 произошел пожар. Не прошло и трех месяцев - и снова пожар на первом этаже. Огонь сумели потушить два студента. Мы своевременно рапортовали об этом руководству, но до сегодняшнего дня нет реакции», - сказал Уларбек Бакырдинов.

Как отметили участники пресс-конференции, ежегодно в кассу вуза поступает 16 миллионов сомов от общежитий, но ремонт в них не делается.

«Сегодня долг жильцов за общежития - 4 миллиона сомов. Когда мы хотели подать в суд, чтобы взыскать долги, нам руководство сказало, что сделать этого не можем, потому что они живут без договоров и оформления документов», - сказал Уларбек Бакырдинов.