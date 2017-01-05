6 января: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В связи с ремонтом и заменой оборудования в некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 – жилмассивы «Ак-Тилек» (улица Саадаева), «Рухий-Мурас», «Учкун», Арча-Бешик (улица Садырбаева), «Аска-Таш»;

9.00-18.00 - улицы Кольбаева и Чолпон-Атинская;

9.00-17.00 - улицы Лущихина (67а), Интергельпо и Мозолева;

9.30-19.00 - улицы Ахунбаева и Республиканская, Симферопольский переулок;

10.00-14.00 – микрорайон «Тунгуч», №№ 1-4, 4/1, 12, 15, 19;

15.00-18.00 – улицы Фрунзе, Жумабека, Семашко, Суюмбаева;

В Чуйской области: