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6 января: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

5/01/17 17:00, Бишкек – ИА «24.kg»

В связи с ремонтом и заменой оборудования в некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

 

В Бишкеке:

 

  • 9.00-17.00 – жилмассивы «Ак-Тилек» (улица Саадаева), «Рухий-Мурас», «Учкун», Арча-Бешик (улица Садырбаева), «Аска-Таш»;
  • 9.00-18.00 - улицы Кольбаева и Чолпон-Атинская;
  • 9.00-17.00 - улицы Лущихина (67а), Интергельпо и Мозолева;
  • 9.30-19.00 - улицы Ахунбаева и Республиканская, Симферопольский переулок;
  • 10.00-14.00 – микрорайон «Тунгуч», №№ 1-4, 4/1, 12, 15, 19;
  • 15.00-18.00 – улицы Фрунзе, Жумабека, Семашко, Суюмбаева;

В Чуйской области:

 

  • 8.30-17.00 – город Кара-Балта (улицы Калинина, Бейшеналиева, Ленина, Маркса, Свердлова);
  • 9.00-17.00 - село Кара-Джигач Аламудунского района;
  • 9.00-16.00 – село Новопокровка (улицы Кирпичная, №№ 1-21; Ленина, №№ 103-135; Садовая, №№ 2-24; Строительная, №№ 3-35; Мичурина, 6, район магазина «Норус»);
  • 9.00-16.00 - село Сокулук (улицы Кайназаровой, Фрунзе, Ленинградская, Первомайская);
  • 9.00-17.00 – село Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Шевченко, Первомайская, Дружбы, Ала-Арчинская, Южная, Пушкина, Степная);
  • 9.00-16.00 – село Спартак.

 

URL: http://_/obschestvo/42742/

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