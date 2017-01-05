Историка, языковеда и археолога наградили орденом Манаса III степени

Указ о награждении орденом Манаса III степени историка, языковеда и археолога за большой вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа Кыргызстана подписал Алмазбек Атамбаев.

По данным его пресс-службы, награды вручили историку, руководителю лаборатории этнографии Хакасского государственного университета имени Н.Катанова Виктору Бутанаеву, языковеду и фольклористу Макелеку Омурбай уулу и профессору кафедры археологии и этнографии Новосибирского государственного университета Юлию Худякову.

Виктор Бутанаев - ученый-этнограф с мировым именем. За время своей научной деятельности опубликовал более 340 научных работ, в том числе 25 монографий.

Макелек Омурбай уулу является гражданином КНР. Он кандидат филологических наук в Кыргызстане, профессор, главный редактор журнала «Язык и перевод» в Урумчи.

Юлий Худяков - российский историк и археолог, доктор исторических наук, профессор. Специалист в области археологии, этнокультурной истории кочевых народов Евразии. Проводит археологические исследования в Южной Сибири, Кыргызстане и Таджикистане. Участник международных экспедиций в Монголию, Китай, Центральную Азию.