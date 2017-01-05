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В Кыргызстане для сотрудников ГСИН построят триста квартир

5/01/17 06:18, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Для сотрудников Государственной службы исполнения наказаний построят восемь многоэтажных домов на триста квартир. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

 

«Строительство первого дома началось в августе 2016 года, он на стадии завершения», - сказал глава пресс-службы Александр Никсдорф.

 

Как сообщается, дома построят в Бишкеке на территории Департамента охраны и конвоирования на площади 70 гектаров

URL: http://_/obschestvo/42729/

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