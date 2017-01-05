В Кыргызстане для сотрудников ГСИН построят триста квартир

Для сотрудников Государственной службы исполнения наказаний построят восемь многоэтажных домов на триста квартир. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Строительство первого дома началось в августе 2016 года, он на стадии завершения», - сказал глава пресс-службы Александр Никсдорф.