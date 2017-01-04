Кыргызстанец и теракт в Стамбуле. Коротко

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В новогоднюю ночь террорист-одиночка, одетый в костюм Санта Клауса, расстрелял посетителей клуба Reina в стамбульском районе Ортакюй. В теракте подозревают кыргызстанца.
ИА «24.kg» собрало всю информацию, которая известна об этом деле на сегодня.
Жертвами теракта стали 39 человек. Среди них 16 иностранцев. В том числе граждане Индии, Канады, Сирии, Израиля, Туниса, Ирака, Ливана, подданные Бельгии и Саудовской Аравии. Еще 69 человек получили ранения, некоторые в тяжелом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ).
На следующий день появилась информация, что в совершении теракта подозревают граждан Кыргызстана или Узбекистана. Затем правоохранительные органы Турции и вовсе заявили, что подозреваемый – гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов. Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.
Кроме того, в Интернете появилось видео предполагаемого террориста, напавшего на посетителей клуба в Турции.
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