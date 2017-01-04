Власти Турции установили личность исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что установлена личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь.
Ранее турецкие СМИ сообщали со ссылкой на источники в полиции, что террорист является гражданином Кыргызстана. Однако пока информация не подтвердилась.
Сразу задержать подозреваемого в теракте не удалось, сейчас его ищут. Турецкие власти пока не дают точных комментариев о личности исполнителя теракта.
В ночь c 31 декабря на 1 января произошло вооруженное нападение в ночном клубе Reina в Стамбуле. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения. В клубе на момент нападения находились не менее 700-800 человек, собравшихся для встречи Нового года. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ).
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