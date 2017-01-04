RSS
facebookfacebookgoogale+
Парламент чудес, или Чемпионат профессиональной никчемности
Индия - Кыргызстан. Дружба со сказочной страной
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 4 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 12:21
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Власти Турции установили личность исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула

4/01/17 10:48, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что установлена личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь.

 

Ранее турецкие СМИ сообщали со ссылкой на источники в полиции, что террорист является гражданином Кыргызстана. Однако пока информация не подтвердилась.

 

Сразу задержать подозреваемого в теракте не удалось, сейчас его ищут. Турецкие власти пока не дают точных комментариев о личности исполнителя теракта.

 

В ночь c 31 декабря на 1 января произошло вооруженное нападение в ночном клубе Reina в Стамбуле. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения. В клубе на момент нападения находились не менее 700-800 человек, собравшихся для встречи Нового года. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ).

URL: http://_/obschestvo/42724/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ